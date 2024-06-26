Россия и Иран начнут проработку организации поставок газа

«Газпром» подписал Стратегический Меморандум с National Iranian Gas Company (NIGC) о проработке организации трубопроводных поставок природного газа в Иран.

Об этом российская компания написала в своем Telegram-канале.

«Стороны исходят из развития в дальнейшем долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества», — говорится в сообщении.



В рамках визита делегации «Газпрома» в Иран также прошла встреча председателя правления компании Алексея Миллера и министра нефти исламской республики Джавада Оуджи. Стороны обсудили шаги по реализации меморандума, а также другие вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

РФ и Иран обладают огромным потенциалом развития сотрудничества в некоторых областях

До этого постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что новые антироссийские санкции Евросоюза являются попыткой заставить Москву продавать сжиженный природный газ исключительно странам ЕС.