Российского миллиардера исключили из санкционного списка ЕС

Бизнесмен Дмитрий Пумпянский и супруга предпринимателя Галина выиграли иски против Совета Евросоюза об отмене санкций ЕС против них, сообщил ТАСС со ссылкой на Европейский суд общей юрисдикции. Суд постановил отменить принятые в 2022 году решения по их внесению в черный список и продлению запретительных мер в их отношении.

Иск господина Дмитрия Пумпянского и госпожи Галины Пумпянской к Совету ЕС удовлетворен в полном объеме, — заявили в суде.



Судебные издержки сторон должен оплатить Совет Евросоюза.

В понедельник, 24 июня, Евросоюз принял 14-й пакет санкций, в который вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Помимо прочего, рестрикции были введены против 116 физических и юридических лиц из РФ.

Великобритания сняла санкции с Тинькова

Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия переживет новые санкции, принятые против нее Евросоюзом, но ничего не забудет и не простит. Он предупредил, что на попытки Запада причинить вред российским гражданам власти дадут решительный ответ. По словам зампредседателя Совбеза РФ, рестрикции всегда бьют по гражданам и бизнесу, а не по власти.