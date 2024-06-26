На HeadHunter подали в суд из-за негативных отзывов о работодателе

Поставщик электронных компонентов «Микросан» подал иск в отношении HeadHunter с требованием удалить с hh.ru ссылку на отзывы о себе на принадлежащей сервису платформе Dream Job. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Суть претензии заключается в «порочащих комментариях», размещенных на HeadHunter и Dream Job.

Согласно источникам, «Микросан» самостоятельно скрыл свой рейтинг от кандидатов на hh.ru. При этом на странице работодателя появилось стандартное пояснение от сервиса: «Работодатель скрыл свои оценки, вы их можете увидеть на Dream Job». Компания добивается удаления этой подписи.

На момент публикации о «Микросане» на Dream Job был лишь один отзыв. Рейтинг составил 4,7 из 5.

До этого основатель USM Алишер Усманов подал иск против банка UBS Europe в Германии за финансовые убытки и нанесение ущерба репутации.