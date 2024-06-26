Минфин смягчит налогообложение владельцев иностранных компаний

Минфин России в рамках поправок ко второму чтению в налоговый законопроект предложил ограничить максимальную сумму налоговой нагрузки на россиян — владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК), выбравших режим фиксированного НДФЛ, до 25 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на текст проекта.

То есть Минфин предлагает следующую поблажку: если налогоплательщик, перешедший на уплату налога с фиксированной прибыли КИК, «является контролирующим лицом пяти и более контролируемых иностранных компаний», то для него установят базу для НДФЛ в виде фиксированной прибыли в размере 120,9 млн рублей. Исходя из предложенной ранее прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13% до 22% это будет транслироваться в уплату почти 25 млн рублей. Проще говоря, все КИК, начиная с шестой, будут обходиться «бесплатно».

Первоначальная версия этого законопроекта гласила , что начиная с налогового периода 2025 года, принцип уплаты фиксированного налогового платежа для владельцев КИК изменится: их переведут на уплату 5 млн рублей за каждую соответствующую компанию. То есть, если налогоплательщик контролирует две КИК, то должен будет заплатить 10 млн рублей, если три — то 15 млн и так далее. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении 20 июня.

На данный момент фиксированный НДФЛ или «паушальный взнос» составляет 5 млн рублей и уплачивается одним владельцем вне зависимости от количества контролируемых им иностранных компаний. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), за 2023 год владельцы КИК заплатили в консолидированный бюджет России 1,9 млрд рублей фиксированного НДФЛ, в том числе 1,7 млрд в региональные и местные бюджеты.