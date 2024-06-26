В телевизорах «Яндекса» появились заставки с картинами из Третьяковки

«Умные» устройства «Яндекса» теперь могут показывать картины, выставленные в Третьяковской галерее в качесве заставки телевизора.

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Яндекс и Третьяковская галерея запустили проект «Музей у вас дома», который позволяет пользователям установить изображения из коллекции галереи в качестве заставки на ТВ Станции, ТВ Станции Про и Станции Дуо Макс. Каждая картина сопровождается рассказом виртуального ассистента Алисы, который освещает её историю, автора и другие интересные аспекты. Проект включает 11 шедевров, таких как «Заморские гости» Николая Рериха, «Радуга» Ивана Айвазовского и «Осень в провинции» Бориса Кустодиева, доступных благодаря высокому разрешению экранов и качественной оцифровке.

Все полотна можно исследовать и изучать в мельчайших деталях, что делает проект особенно привлекательным для любителей искусства и образовательных учреждений. Алиса готова отвечать на вопросы о любой из картин: достаточно сказать ей «Алиса, что это за картина?», и она предоставит всю необходимую информацию, не требуя указания конкретного названия произведения. Каждое повествование сопровождается QR-кодом, ведущим на дополнительные материалы о картинах на платформе «Моя Третьяковка».

Для установки картин на экран необходимо выбрать тему «Моя Третьяковка» в настройках телевизора. На ТВ Станции Про они будут выглядеть как реальные картины благодаря ультратонкому корпусу и близкому прилеганию к стене. Станция Дуо Макс с поворотным экраном предоставляет возможность просмотра изображений в горизонтальной и вертикальной ориентации, что делает проект максимально удобным и доступным для различных интерьеров.