Переименование магазинов "Леруа Мерлен" в "Лемана Про" начнется до конца года

Сеть магазинов товаров для строительства и ремонта "Леруа Мерлен" переименуют в "Лемана Про".

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В пресс-службе компании подчеркнули, что смена бренда не повлияет на работу 112 ее магазинов в России. Первые из них с новым названием появятся до конца 2024 года. Завершить ребрендинг полностью планируется в 2025 году.

В рамках ребрендинга будут заменены вывески, транспорт и униформа работников, обновятся дизайн сайта и приложения магазина. Новый логотип будет отличаться графитовыми и желтыми оттенками, войдет в него и стилизованное изображение дома.

"Ле" в названии означает "leader" (лидер), "ма" - "maison" (дом), "на" - "nature" (социальная и экологическая ответственность), "про" - профессионализм.