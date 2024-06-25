Россия ответила на санкции ЕС против отечественных СМИ

Россия ограничивает доступ к вещанию 81 средства массовой информации (СМИ) Евросоюза (ЕС) со своей территории, говорится в сообщении МИД РФ.

"В качестве ответной меры на принятое Советом ЕС 17 мая решение о запрете "любой вещательной активности" трем российским СМИ ("РИА Новости", МИЦ "Известия" и "Российская газета"), которое вступает в силу сегодня, 25 июня, вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств - членов Евросоюза и общееэсовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции", - указали в ведомстве.



Так, среди иностранных СМИ, которым ограничат доступ в РФ, немецкие Spiegel, Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанская El País, итальянские La Stampa, La Repubblica, французские Le Monde, Liberation, а также общеевропейские Politico и EUobserver.

В МИД РФ обратили внимание, что российская сторона неоднократно и на различных уровнях предупреждала, что "политически мотивированные притеснения отечественных журналистов и необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС не останутся без реакции".

"Несмотря на это, в Брюсселе и столицах стран блока предпочли пойти по пути эскалации, очередным нелегитимным запретом вынудив Москву на принятие зеркальных и пропорциональных контрмер. Ответственность за подобное развитие событий лежит исключительно на руководстве Евросоюза и на поддержавших такое решение странах данного объединения", - подчеркнули в министерстве.



В ведомстве добавили, что, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, Москва также пересмотрит свое решение применительно к упомянутым медиаоператорам.