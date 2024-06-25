Песков отметил, что большинство западных компаний не ушли из РФ
Огромное количество западных компаний продолжает работать в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он упомянул об этом, отвечая на вопрос о значимости западных банков для российской экономики.
"Они выполняют достаточно важные функции по переводу средств. Это не только в интересах наших клиентов этих банков, но и зарубежных", - указал представитель Кремля.
Песков обратил внимание, что в российской экономике до сих пор "работает очень много западного бизнеса".
"Они продолжают здесь работать. У них здесь огромные, многомиллиардные инвестиции. Большинство компаний не ушли, а продолжают работать на этом рынке. И они используют эти банковские услуги. Если они прекратятся - будет нанесен ущерб этим компаниям. Так же, как и нашим компаниям", - констатировал пресс-секретарь президента РФ.