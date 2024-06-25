Nvidia подешевела на полтриллиона долларов за три дня

Бывшая самая дорогая компания мира Nvidia за три торговых дня подешевела на 550 миллиардов долларов. С максимальных 3,46 триллиона ее капитализация по итогам торгов в понедельник, 24 июня, упала до 2,905 триллиона, пишет Financial Times.

По сравнению с пиком в течение торгового дня стоимость акций за указанный период сократилась на 16 процентов. Если считать от рыночной стоимости на момент закрытия в каждый из них, то сокращение за три дня составило 430 миллиардов долларов, но и оно стало рекордным трехдневным падением в истории.

Вслед за американским производителем микросхем потянулись и другие компании отрасли. Акции Broadcom упали на 4 процента, Qualcomm — на 5,5 процента, ARM — на 5,8 процента, а Taiwan Semiconductor Manufacturing Company в США — на 3,5 процента.

Тем не менее Nvidia 18 июня успела разбить гегемонию Microsoft или Apple, которые с 2019 года меняются местами в топе самых дорогих компаний мира. Такой результат стал возможен в результате роста стоимости акций производителя с начала года на 140 процентов.

Возможным триггером для падения стало сообщение о том, что гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг продал акций почти на 95 миллионов долларов в момент, когда они были близки к пику или находились на нем. При этом продажа не была неожиданностью, она проводилась в рамках торгового плана, утвержденного в марте в соответствии с действующим законодательством. Такие планы позволяют членам корпорации избежать обвинений в инсайдерской торговле.

Nvidia стала одним из главных бенефициаров революции в искусственном интеллекте, поскольку OpenAI (создатель ChatGPT) ведет большую часть соответствующих разработок на графических процессорах компании. Всего за год производитель подорожал в три раза.