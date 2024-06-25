Bonduelle подала заявку на регистрацию нового товарного знака в России

Французский производитель овощных консервов Bonduelle подал заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака на русском языке.

Внимание на это обратило издание Shopper's.

«У нас действительно меняется продуктовый логотип», — подтвердил представитель компании в России, добавив, что продукция с новой этикеткой появится на полках магазинов в «самое ближайшее время».



Товарный знак с названием кириллицей — «Бондюэль» — компания зарегистрировала еще в 2003 году. Право на его использование действует до 2031 года. В новой заявке изменен дизайн: изменился фон, шрифт, из цветов исчез оранжевый.

На прошлой неделе стало известно, что шведская Essity (бренды Zewa, Libresse, Tena и Tork), сменит название в России на «Эволюция комфорта». Это станет первым шагом в масштабном ребрендинге компании. Изменения также коснуться торговых марок, в частности, некоторые бренды в будущем перейдут на кириллицу.