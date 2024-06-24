Источник рассказал, кто атаковал сайт Мосбиржи

Сайт Мосбиржи атаковали хакеры из группировки «IT-армия Украины». Об этом «РИА Новости» сообщил источник на рынке кибербезопасности.

По словам собеседника агентства, атака началась в 9:55 и проходила по принципу ковровых бомбардировок. В результате сайт Мосбиржи не работал более 20 минут, но торги проходили в штатном режиме.

«В начале года кибергруппировка проводила атаки на небольших игроков на российском рынке. 19 июня прошли атаки на три крупнейших банка России — Газпромбанк, Альфа-банк и ВТБ. Далее они совершили атаку на НПСК, сейчас — на Мосбиржу. Использовали одну и ту же тактику кибератак», — добавил источник «РИА Новости».



Также он указал, что компаниям сложно защищаться от «ковровых атак», потому что они нацелены на все сервисы сразу.