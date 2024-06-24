Эксперт объяснил отказ Bank of China от расчетов с российскими банками

Bank of China приостановил расчеты с попавшими под санкции российскими банками, чтобы избежать вторичных санкций. Об этом в комментарии «Известиям» заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. Для крупнейшего китайского банка, который работает во всему миру с европейскими и американскими кредитными организациями, такие ограничения — чрезмерный риск.

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По мнению эксперта, серьезного влияния на ситуацию с расчетами между Россией и Китаем решение банка не окажет. Торговлю начали обслуживать региональные банки, которые меньше зависят от рубля. Также в рамках Шанхайской организации сотрудничества есть банки, которые обеспечивают только финансовые операции стран — членов этого альянса. Еще одна возможность для проведения расчетов — использование цифровых юаня и рубля. Страны Запада не смогут отследить такие финансовые транзакции.

Давление на Bank of China станет, по мнению Ордова, еще одним свидетельством того, что для мировому сообществу надо снижать зависимость от доллара.

С 24 июня 2024 года подразделение Bank of China перестало проводить операции с российскими банками, которые власти США включили в санкционный список. В основном это подразделение было сфокусировано на проведении платежей в юанях между Россией и Китаем.

В начале июня 2024 года старший партнер московского офиса юридической фирмы DHH Юань И рассказала, что срок денежных переводов от российского бизнеса в КНР вырос до двух-трех месяцев. Как следствие, возникает неопределенность с выполнением условий торговых соглашений. Другие участники внешнеторговых операций отмечают, что наибольшие проблемы сохраняются для технически сложных товаров.