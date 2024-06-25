Сбер открыл первые партнерские и мобильные офисы в новых регионах

Сбер открыл сразу 42 офиса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Это 26 офисов на площадках партнеров (МФЦ и операторов связи в ДНР), а также 16 мобильных офисов с установленными в них банкоматами в ДНР и ЛНР.

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В этих офисах жители регионов могут получить основные продукты и услуги Сбера: оформить дебетовую или кредитную карту, вклад, потребительский кредит, подключить приложения СберБанк Онлайн, СберПраво и СберЗдоровье, подписку СберПрайм и так далее. В ряде офисов будут проводиться операции с наличными. В партнерском офисе Сбера в Луганске по адресу ул. Андрея Линева, 114 доступны основные услуги для бизнеса (регистрация бизнеса, открытие счета и т.д.).

В ближайшее время Сбер откроет полноформатные отделения в ДНР и ЛНР, в которых розничным и корпоративным клиентам будет доступен весь перечень продуктов, услуг и операций. Общее число банкоматов в ДНР и ЛНР достигает на сегодняшний день 45 устройств.