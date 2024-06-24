Стало известно, когда появятся отделения одного банка в Донбассе

Отделения ВТБ на территории Донбасса и Новороссии откроют в 2024 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на председателя правления банка Андрея Костина.

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Президент РФ Владимир Путин провел встречу с представителем банка. По словам Костина, ВТБ обслуживает примерно 50 млн граждан, а через три года этот показатель будет увеличен вдвое — до 100 млн. Он указал на планы кредитной организации открыть за этот срок еще 300 новых офисов, «причем 200 из них там, где сегодня пока нет представительства банка».

«В основном речь идет о малых и средних городах. «Таким образом, к концу этой трехлетки планируем, что наши офисы будут во всех 89 регионах РФ и примерно в 700 городах. Это план на ближайшие три года», — подчеркнул глава ВТБ.



Он также заявил, что до конца 2026-го офисы банка будут работать в 700 городах во всех регионах страны. Костин также анонсировал открытие ВТБ в Крыму вместо РНКБ (данная структура – дочерний банк ВТБ).

Ранее заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков спрогнозировал увеличение рынка сбережений физлиц в России в 2024 году.