«Авито» назвал условия федеральной распродажи

С 24 июня по 7 июля на «Авито» пройдет всероссийская распродажа от частных продавцов с высоким рейтингом. Команда сервиса пригласила к участию пользователей, кто продает товары в категориях «Одежда, обувь и аксессуары», «Электроника», «Запчасти» и «Для дома и дачи» и имеет рейтинг выше 4,5 балла на «Авито». Объявления, участвующие в распродаже, получат до 35 процентов больше внимания от многомиллионной аудитории «Авито», а все желающие смогут в течение двух недель купить товары из четырех категорий со скидками до 80 процентов.

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Распродажа получила название «Хватамба». «Авито» проследит, чтобы в «Хватамбу» попали товары только с честными скидками. Алгоритм, созданный разработчиками платформы, изучает стратегию поведения продавца на «Авито» до момента старта распродажи и после. Если система определит, что стоимость вещей повысили до распродажи, то не покажет такие объявления пользователям.

Таким образом исключаются товары, цена которых была увеличена с момента анонса до окончания промо — так могли бы сделать некоторые продавцы, чтобы компенсировать себе размер скидки, при этом привлекая покупателя «выгодным» предложением. Кроме того, алгоритм следит, чтобы цена, от которой дается дисконт, не превышала среднюю за месяц.

«Для нас самое важное в течение этого времени следить за тем, чтобы распродажа оставалась честной, и наши пользователи не сталкивались с повышением ценников накануне объявления дисконта, как это иногда бывает на распродажах. Кроме того, на платформе есть механизмы для проведения безопасных сделок с помощью "Авито Доставки" — средства "замораживаются" на счете до момента получения и проверки товара покупателем, а география покупок в рамках страны может быть неограниченной», — рассказал руководитель категории Lifestyle в «Авито» Никита Шашкевич.



Распродажа доступна всем пользователям «Авито» и продлится до 7 июля 2024 года включительно.

Опрос, который специалисты «Авито» проводили в преддверии распродажи, показал, что одежда — одна из самых популярных категорий, которую россияне покупают с дисконтом. 71 процент респондентов покупает именно одежду на распродажах, еще 53 процента — обувь. Мебель со скидками целенаправленно ищут 12 процентов, выгодные предложения по запчастям подбирает каждый десятый россиянин.

Ранее «Авито» объявил о создании отдельного раздела «Авито Молл» с новыми и «как новыми» товарами от проверенных продавцов.