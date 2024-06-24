Приостановка расчетов Bank of China с российскими подсанкционными кредитными организациями связана с чрезмерными рисками для банка. С таким заявлением выступил в беседе с «Известиями» директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

О том, что расчеты приостанавливаются банком, сообщили ранее СМИ. Как стало известно, Bank of China решил работать с партнерами не санкционного списка США.

По словам Ордова, данная организация является одной из крупнейших в данной сфере. Он отметил, что банк представлен в мире и ведет активные, в том числе финансовые взаимоотношения с европейскими и американскими банками.

Экономист обратил внимание на формирование своеобразного «пула» региональных банков, которые не так активно взаимодействуют с американкой и европейской валютами. В частности, они оказывают финансовые услуги для ограниченного количества стран, в том числе дружественных к РФ, отметил специалист. В настоящее время этим организациям удается обеспечивать колоссальный рост объемов российско-китайской торговли, добавил он.

Это свидетельствует о решении проблемы с задержками платежей со стороны КНР, заявил Ордов. Он утверждает, что Китай взял курс на дедолларизацию. Кроме того, эксперт подчеркнул, что с помощью цифрового юаня и рубля можно проводить альтернативные финансовые транзакции, которые не будут видны регуляторам Запада.

Ранее «Известия» сообщили, что в России прогнозируется рост числа отказов в переводах и платежах внутри страны и за рубеж. Ситуация обусловлена изменениями рекомендации 16, которые были представлены Международной группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).