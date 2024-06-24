ЕС ввел санкции против «Уральских авиалиний»

Европейский союз включил в санкционный список авиакомпанию "Уральские авиалинии" и аэропортовый холдинг "Новапорт". Об этом говорится в постановлении, опубликованном в "Официальном журнале ЕС".

"Уральские авиалинии" включены в санкционный список на основании того, что компания "обеспечивает логистическую поддержку" российских войск, в том числе "перевозкой личного состава в направлении зоны боевых действий во время мобилизации". Более того, в документе отмечается, что авиакомпания внедрила специальные условия для продажи билетов в интересах Минобороны.

Что касается "Новапорта", то он включен в список, поскольку аэропорты холдинга используются российской военной авиацией, утверждается в журнале ЕС, а также из-за обслуживания рейса Псков-Симферополь.