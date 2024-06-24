ЕС принял 14-й пакет санкций против России

Евросоюзом принят 14-й пакет санкций против России. Он предполагает, в частности, ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты, сообщает ТАСС со ссылкой на Совет ЕС.

Подчеркивается, что рестрикции введены против 116 физических и юридических лиц России. Также стало известно, что ЕС будет и дальше осуществлять закупки российского СПГ, однако он запретит его реэкспорт.

Кроме того, Совет Евросоюза сообщил о включении в новый пакет ограничений положений о поддержке исков европейских компаний по компенсации ущерба от ответных действий РФ. Также ЕС запретил России продажу культурных и исторических ценностей, «в которых можно заподозрить украинское происхождение».

Уточняется, что ЕС решил запретить инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ». Под санкции ЕС попала 61 фирма из РФ, Китая, ОАЭ, Турции, против которых введены ограничения на экспорт технологий двойного назначения. Также ЕС запретил импорт гелия из России и экспорт в РФ марганцевых руд, ряд видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов.

В Прибалтике призвали ЕС принять меры против России

Кроме того, Евросоюз решил запретить своим авиакомпаниям выполнять чартеры и частные перелеты по всему миру по заказу физических и юридических лиц из России. Требования введены в отношении компаний ЕС, продающих военные товары в третьи страны. Им нужно идентифицировать и оценить риски их реэкспорта в Россию. Также ЕС запретил своим не работающим в России компаниям использовать систему передачи банковских сообщений ЦБ РФ.

В минувший четверг сообщалось, что постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. Председательство Бельгии отметило, что речь идет о «мощном пакете санкций».