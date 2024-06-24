"Всеинструменты.ру" планирует IPO на Московской бирже

Онлайн-ретейлер "Всеинструменты.ру", специализирующийся на продаже товаров для дома и ремонта, планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, начало торгов на площадке запланировано на июль текущего года, говорится в сообщении компании.

"Публичное акционерное общество "ВИ.ру" <…> объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. <…> Компания планирует начало торгов на Московской бирже в июле 2024 года", - сообщает ретейлер.



Компания указывает, что инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие крупнейшему акционеру ПАО "ВИ.ру", бенефициарными владельцами которого являются основатели онлайн-ретейлера. Кроме того, в рамках IPO потенциально могут быть предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Крупнейший акционер ПАО сохранит за собой контролирующую долю в капитале.

ПАО "ВИ.ру" было создано в марте 2024 года в рамках реструктуризации. Данный процесс был завершен в апреле текущего года после того, как Haverburg Enterprises внесла в качестве вклада в имущество созданного общества 100% в уставном капитале ООО "Всеинструменты.ру".