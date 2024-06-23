Американская компания из-за риска ботулизма отозвала консервированный кофе из магазинов

Компания Snapchill отозвала сотни консервированных кофейных напитков в металлических банках в США из-за риска ботулизма. Об этом сообщает Health.

© Газета.Ru

Процесс изготовления консервированного кофе Snapchill мог способствовать росту ботулинического токсина, сообщила компания. Его выделяют бактерии Clostridium botulinum и родственные ей организмы. Вещество атакует нервную систему и может привести к затрудненному дыханию, параличу и летальному исходу. Симптомы ботулизма могут появиться в период от шести часов до двух недель после употребления пищи, содержащей ботулотоксин.

Неизвестно, почему Snapchill решилась отозвать продукты, так как не сообщалось о случаях заболеваний или обнаружении возбудителей ботулизма кофе.

Инфекционист Томас Руссо сообщил Health, что споры Clostridium botulinum могут присутствовать в окружающей среде. Их можно уничтожить процессом пастеризации. Если не сделать этого, споры могут стать активными и начать выделять ботулотоксин.

До этого в Москве изъяли более 85 тонн продукции, которая могла содержать токсины.