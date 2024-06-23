НОВАТЭК отправил первую в 2024 году партию сжиженного газа по Севморпути

Газодобывающая компания НОВАТЭК направила первый в 2024 году танкер со сжиженным природным газом (СПГ) на борту по Северному морскому пути. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию систем отслеживания судов.

Как пишет издание, первую поставку СПГ осуществляет танкер Arc7 Eduard Toll, являющийся частью флота проекта «Ямал СПГ». 21 июня корабль вышел из порта Сабетта и в настоящее время приближается к проливу между островом Большевик и полуостровом Таймыр.

Отмечается, что начало летней навигации позволит компании НОВАТЭК запустить поставки газа с проекта «Арктик СПГ-2», находящегося на Гыданского полуострове.

В мае «Коммерсантъ» сообщил, что попавший под санкции США НОВАТЭК заказал в компании «Силовые машины» три газовых турбины для электроснабжения строящегося завода, подтвердив намерение запустить проект «Арктик СПГ-2».