Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

Возгорание на мусорном полигоне на территории Новороссийска накануне вечером удалось полностью ликвидировать. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по Кубани сообщил мэр города Андрей Кравченко.

"Благодарю за профессионализм, проявленный при тушении пожара МЧС, Службу спасения и всех причастных!", - написал глава муниципалитета в своем Telegram-канале.

Сильнейшее возгорание на мусорном полигоне в селе Борисовка Приморского района Новороссийска было зафиксировано 9 июня. Площадь пожара поначалу составляла около тысячи квадратных метров.

На его тушении были задействованы 46 человек и 20 единиц техники. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на всю территорию крупной свалки, а затем они начали локализовать пожар.

Как отмечали в МЧС, на месте ЧП велись работы по изоляции зоны тления с помощью насыпа грунта и проливки огнетушащих веществ. По состоянию на минувший понедельник зона активного тления составляла 80 квадратных метров. И вот в субботу пожар был полностью потушен.

"С объектом мы знакомы давно, сюда свозят отходы из крупных городов - Геленджика и самого Новороссийска. Больше года назад мы уже проводили маркшейдерские исследования, которые показали, что вместимость полигона в мае 2023-го была исчерпана, - прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. - В декабре 2023-го в МинТЭК и ЖКХ Краснодарского края было направлено письмо о необходимости исключения объекта из территориальной схемы".

Материалы проверки переданы в прокуратуру.

"Будем добиваться закрытия полигона", - отметила глава ведомства.