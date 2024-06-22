Путин ввел мораторий на взыскание долгов с госпредприятий новых регионов

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на государственные предприятия новых регионов не будет распространяться взыскание по обязательствам, которые эти компании имели до присоединения областей к стране. Об этом в субботу, 22 июня, сообщили в пресс-службе Кремля.

Законодательные органы во втором и третьем чтении одобрили закон, который устанавливает мораторий на принудительное взыскание финансовых обязательств с организаций, находящихся в государственной и муниципальной собственности Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, за долги, появившиеся до 30 сентября 2022 года.

— Мораторий будет действовать до 1 января 2026 года. Он не распространится на обязательства по возмещению вреда, а также на обязательства по оплате труда и выплате выходных пособий, — говорится в сообщении.



Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что новый федеральный округ, в составе которого будут четыре новых региона и Крым, планируется создать в ближайшее время.