В «Лаборатории Касперского» высказались о внесении в список санкций США

Санкции США в отношении руководства «Лаборатории Касперского» не повлияют на устойчивость компании. Об этом сообщили https://t.me/KasperskyLab4media/1243 в компании.

В «Лаборатории Касперского» указали, что знают о решении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США внести членов руководства компании в санкционный список.

«Текущий шаг не повлияет на устойчивость компании, поскольку сама "Лаборатория Касперского", ее дочерние компании и генеральный директор не включены в список OFAC», — говорится в тексте.



В компании назвали данное решение «необоснованным», поскольку правительство США при его принятии руководствовалось «геополитической ситуацией и теоретическими опасениями, а не на основании всесторонней оценки целостности продуктов компании и ее операционных процессов».