В «Лаборатории Касперского» высказались о внесении в список санкций США
Санкции США в отношении руководства «Лаборатории Касперского» не повлияют на устойчивость компании. Об этом сообщили https://t.me/KasperskyLab4media/1243 в компании.
В «Лаборатории Касперского» указали, что знают о решении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США внести членов руководства компании в санкционный список.
«Текущий шаг не повлияет на устойчивость компании, поскольку сама "Лаборатория Касперского", ее дочерние компании и генеральный директор не включены в список OFAC», — говорится в тексте.
В компании назвали данное решение «необоснованным», поскольку правительство США при его принятии руководствовалось «геополитической ситуацией и теоретическими опасениями, а не на основании всесторонней оценки целостности продуктов компании и ее операционных процессов».
«Ни "Лаборатория Касперского", ни ее руководство не имеют связей с каким-либо правительством, и мы считаем обвинения, цитируемые OFAC, спекуляцией, так как не были приведены достоверные доказательства», — добавили в компании.