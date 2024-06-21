Ставшая самой дорогой в мире компанией Nvidia резко подешевела

Пребывание производителя процессоров Nvidia в статусе самой дорогой компании мира продлилось недолго, Microsoft и Apple, резко подешевели, упав за несколько дней на семь процентов.

© Lenta.ru

В результате рыночная стоимость Nvidia, достигшая 3,3 триллиона долларов, снизилась более чем на 200 миллиардов.

Трейдеры отмечают, что фундаментальных причин для произошедшего падения не было.

«Это обычные колебания на фондовом рынке, которые в случае с такими крупными компаниями могут уничтожить или добавить сотни миллионов или даже миллиарды долларов к их рыночной стоимости», — цитирует агентство директора по инвестициям AJ Bell Расса Моулда.



Рыночная стоимость производителя чипов превысила два триллиона долларов впервые в истории лишь в феврале этого года, а за год Nvidia подорожала втрое. Судьба основанной в 1993 году компании резко изменилась в конце 2022-го, когда OpenAI, осуществляющая большую часть соответствующих разработок на графических процессорах компании, выпустила ChatGPT, открыв концепцию генеративного искусственного интеллекта для широкой публики. Ее основатель и генеральный директор Дженсен Хуанг, по данным на май текущего года, разбогател за пять лет в 30 раз, до 90 миллиардов долларов. Капитализация же самой Nvidia сначала превысила совокупную стоимость компаний с первичным листингом в ФРГ (2,55 против 2,51 триллиона долларов), а теперь оказалась на уровнях, сопоставимых со стоимостью французского и британского рынков акций.