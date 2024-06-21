Названы кандидаты в профильных номинациях премии «Медиаменеджер России 2024»

Жюри премии «Медиаменеджер России 2024» провело оффлайн и онлайн голосование для определения победителей.

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В этом году жюри выбирало победителей в девяти номинациях, среди которых — «Топ-менеджмент», «Главный редактор», «Коммерческий директор», «Директор по развитию», «Директор по маркетингу» и других. Премия охватила все сегменты медиакоммуникационного рынка, в том числе телевидение, радио, цифровые издатели, печатные медиа, рекламу и коммуникации.

В заседании жюри приняли участие директор премии «Медиаменеджер России» Екатерина Коляда и председатель оргкомитета Джемир Дегтяренко, а также 34 члена жюри, среди которых были директор по внешним коммуникациям медиахолдинга Rambler&Co Виктория Джигкаева, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков и другие.

По окончании заседания жюри последовал четвертый уровень голосования — утверждение результатов голосования членами попечительского совета, а также выбор кандидатов на награду за вклад в развитие отрасли и Гран-при премии «Медиаменеджер России 2024». Победителей объявят на официальной церемонии 4 июля 2024.

Rambler&Co — стратегический медиапартнер премии «Медиаменеджер России 2024».