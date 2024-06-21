Проекты Сбера стали лауреатами премии «Лучшие ESG-проекты России»

Проекты Сбера были удостоены девяти наград премии «Лучшие ESG-проекты России». Мероприятие проходит раз в год и выявляет лучшие практики в области экологического, социального и корпоративного управления в России.

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Среди ключевых проектов-победителей оказалась модель распознавания русского жестового языка (РЖЯ) — она выиграла приз в номинации «Индустриализация, инновации и инфраструктура. Лучшие цифровые решения для устранения социальных неравенств». Этот алгоритм распознает 1,6 тысячи слов РЖЯ и способен преобразовать до трех жестов в секунду. Модель может работать на обычных персональных компьютерах. Кроме того, на ее основе могут быть созданы IT-решения для изучения и коммуникации с носителями РЖЯ.

Особого внимания удостоилась и модель обнаружения диких животных. Она получила награду в номинации «Устойчивые города и населенные пункты. Сохранение культурного и природного наследия». Эта AI-разработка позволяет находить животных на снимках с фотоловушек и определять их принадлежность к конкретному виду. Технология облегчает работу ученых и повышает качество мониторинга популяций редких и исчезающих видов.

Подкаст AI4PLANET был назван лучшим в номинации «Борьба с изменением климата. Просветительские проекты». Этот подкаст включает в себя восемь тематических выпусков об искусственном интеллекте, энергопереходе, сохранении биоразнообразия, мониторинге и прогнозировании изменения климата и другом.

В номинации «Индустриализация, инновации и инфраструктура. Кибербезопасность» победила библиотека «Кибрарий» — самый крупный в России образовательный портал по кибербезопасности и privacy-культуре. Читатели найдут в библиотеке самые распространенные схемы мошеннического обмана, образовательные курсы и статьи, интерактивный словарь терминов по кибербезопасности, памятки, расследования Сбера и аналитику о киберкриминале.

Цифровые решения на основе искусственного интеллекта для ESG также оказались среди главных проектов-победителей и получили приз в номинации «Индустриализация, инновации и инфраструктура. Лучшие цифровые решения ИИ для ESG». Жюри высоко оценило библиотеку Сбера для ответственного и эффективного потребления энергии в процессе обучения нейросетей Eco2AI и открытую NLP-модель для классификации ESG-рисков ESGify. Решения разработаны с целью сокращения вредного воздействия на окружающую среду в процессе работы с искусственным интеллектом (ИИ).

Награды также удостоилась программа повышения финансовой грамотности для школьников — она получила приз в номинации «Качественное образование. Финансовая грамотность». Проект «СберКот — инфлюенсер добрых дел» взял премию «Качественное образование. Поддержка уязвимых слоев населения». Этот чат-бот во «ВКонтакте» учит, как правильно общаться с людьми с особыми потребностями, быть экологичными и формировать правильные ESG-привычки.

Удостоился приза и проект в сфере здравоохранения «Защита от инсульта со СберСтрахованием жизни». Программа стала лучшей в категории «Хорошее здоровье и благополучие. Доступность медицинской помощи». Кроме того, жюри отметило сервис, разработанный Сбером для своих клиентов и сотрудников. Приложение «Аспект» используется для осмотра активов клиентов в кредитном процессе. Оно получило награду в номинации «Индустриализация, инновации и инфраструктура. Лучшие цифровые решения для снижения влияния на окружающую среду».

В 2023 году лауреатами программы «Лучшие ESG-проекты России» стали шесть проектов Сбера, среди которых проект «ESG-трансформация Сбера как драйвера изменений в области устойчивого развития в стране» и «Противодействие психологическому воздействию мошенников на население России».