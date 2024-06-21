США ввели санкции против дюжины россиян

Минфин США объявил о вводе санкций против руководства российской компании «Лаборатория Касперского». Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению ведомства, в санкционный список были добавлены 12 россиян. Среди них находится исполнительный директор «Лаборатории Касперского» Андрей Тихонов, а также директор по развитию бизнеса компании Андрей Ефремов и директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов.

Кроме того, в список попали и другие руководители компании. Отмечается, что минфин США обозначил только паспортные данные и национальность попавших под санкции россиян, но эта информация совпадает с данными о руководстве компании на сайте «Лаборатории Касперского».

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Отметим, что это не первые ограничения для российской компании от Министерства финансов США. 20 июня американский минфин ввел в отношении «Лаборатории Касперского» экспортные ограничения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этот шаг является «приемом нечестной конкуренции».