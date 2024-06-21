Мосбиржа исполнит обязательства по долларам и евро

Мосбиржа исполнит обязательства по возврату участникам торгов долларов и евро до 28 июня. Об этом говорится на сайте торговой площадки.

Там отметили, что Мосбиржа «нацелена на надлежащее исполнение обязательств перед всеми участниками торгов и их клиентами, несмотря на введение США ограничительных мер в отношении площадки».

«В этой связи НКЦ принял решение об исполнении… обязательств по возврату долларов США и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, путем конвертации указанной валюты в российские рубли», — говорится в тексте.



Данный процесс будет осуществлен до 28 июня по «центральному курсу, установленному на 13 июня по итогам биржевых торгов 11 июня».