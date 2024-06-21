Мосбиржа внедрит автоматический перенос заявок на вечернюю сессию

С 24 июня 2024 года Московская биржа внедряет механизм автоматического переноса активных заявок на покупку и продажу акций и паев инвестиционных фондов с дневной торговой сессии на вечернюю.

По окончании основной торговой сессии неисполненные лимитные заявки с указание цены и объема, а также айсберг-заявки будут автоматически поэтапно переходить в аукцион закрытия основной сессии, аукцион открытия и торговый период на вечерней сессии, говорится в релизе торговой площадки. На каждом этапе заявка может быть исполнена при наличии встречного предложения. Нововведение распространяется только на инструменты, доступные в рамках вечерней торговой сессии.

При этом не будут автоматически переноситься с дневных на вечерние торги:

рыночные заявки, в том числе в аукцион закрытия;

лимитные заявки без сохранения в котировках;

лимитные заявки в аукцион закрытия;

пассивные заявки (Passive only, Book-or-Cancel);

заявки профессиональных участников рынка и их клиентов, не участвующих в вечерних торгах.

Такие заявки будут автоматически сниматься. На текущий момент по окончании основной торговой сессии все оставшиеся неудовлетворенными заявки снимаются биржей перед началом вечерних торгов.

Автоматический перенос заявок не распространяется на инструменты рынка облигаций.