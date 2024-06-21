Кабмин РФ смягчил требование об обязательной продаже валютной выручки

Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами. До сих пор они должны были зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60%.

Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и ее продаже президент РФ ввел в октябре прошлого года. Эта мера необходима для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка.

Механизм затрагивает экспортеров из топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Правило репатриации действует до 30 апреля 2025 года.