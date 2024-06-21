Сбер второй год подряд выплатит рекордные в своей истории дивиденды

Участники годового общего собрания акционеров Сбера утвердили выплату рекордных в истории банка дивидендов в размере 752 млрд рублей, что составляет 33,3 рублей на одну акцию. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Половина средств — около 376 млрд рублей — поступит в бюджет РФ.

Также акционеры избрали новый состав Наблюдательного совета в количестве 14 человек. Половина из них — независимые директора.

В этом году Сбер подвел итоги, представив на общем собрании акционеров документальный фильм о проектах банка и участвующих в них россиянах.

Фильм рассказывает, как и почему Сбер стал неотъемлемой частью жизни жителей страны.

В мини-новеллах раскрываются истории людей, которым банк помог воплотить свои мечты.

Одна из историй — про ткацкую фабрику, которая открылась благодаря сотрудничеству со Сбером. Это первый со времен СССР текстильный завод полного цикла со 100-процентным импортозамещением.

«Сбер — единственный банк, который поверил в наш проект», — поделилась директор фабрики Надежда Аверина.



Она уточнила, что подавала заявку на кредит в 15 финансовых организаций, и только Сбер ее одобрил.

По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, потребность переоснащения производства и создание новых мощностей лежит в основе любого активного роста бизнеса, компании.

«И, конечно же, это основа роста нашего корпоративного портфеля. И мы видим, что в ближайшие годы это будет продолжаться. Наша роль в этом процессе не исчерпывается кредитованием. Мы стараемся помочь нашим клиентам в совершенствовании бизнеса, повышению его эффективности, управлению бизнеса и создания всех условий для быстрого роста бизнеса», — говорит в фильме глава компании.



Еще одна история рассказывает о поддержке Сбером винодельни WinePark в Крыму.

Герман Греф отмечает, что сейчас в Крыму происходит бум в сфере сельского хозяйства: развиваются винодельни, сыроварни мирового уровня.

Также глава Сбера рассказывает в фильме о буме туризма в России.