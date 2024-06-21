Прокуратура потребовала от «Мегафона» похищенные мошенниками деньги

Прокуратура требует от оператора сотовой связи «Мегафон» похищенные мошенниками у клиента деньги — впервые в российской судебной практике. Об этом сообщает газета «Ведомости».

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Дело в том, что, по данным следствия, оператор пропустил звонок с подмененным номером и позволил злоумышленникам украсть деньги пострадавшего абонента.

«Подобный способ защиты прав пострадавших ранее не использовался в правоприменительной практике. Таким образом будет создан дополнительный правовой механизм, позволяющий компенсировать имущественные потери, понесенные обманутыми людьми при бездействии сотовых операторов», — заявили в прокуратуре Ленобласти.



Таким образом, претензии к «Мегафону» связаны с нарушением п. 10 ст. 46 федерального закона от 7 июля 2003 г. (ФЗ-126) «О связи», и прокуратура в данном деле требует не только заплатить штраф, но и компенсировать украденные средства и моральный ущерб.