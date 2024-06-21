В России может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники в брокерах. По их словам, новой биржей станет бывшая биржа "Санкт-Петербург". Она с февраля 2024 года называется АО "Восточная биржа им. В. В. Николаева" в честь своего основателя Виктора Николаева.

Издание подчеркивает, что бенефициары новой биржи не раскрываются. На ее базе планируют создать площадку для торговли ценными бумагами российских эмитентов, акциями компаний из дружественных государств, а также производными финансовыми инструментами на эти активы, утверждает один из источников издания.

Собеседники газеты подчеркивают, что в проекте будет участвовать экс-гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов. Ранее торговая площадка специализировалась на торгах американскими акциями, но попала под санкции Вашингтона в ноябре 2023 года, говорится в публикации. К работе над Восточной биржей также будут привлечены бывшие участники команды Горюнова, утверждают источники.

Сами представители биржи опровергают участие Горюнова в каких-либо проектах торговой площадки, говорится в публикации. До этого стало известно, что индекс Мосбиржи в четверг, 20 июня, опустился ниже отметки в 3000 пунктов. Индикатор торгуется ниже этого уровня впервые с 15 декабря 2023 года.