Акции «Газпрома» упали до уровня июля 2013 года

Ценные бумаги компании сегодня опустились до 110 рублей. К 21:00 они торговались на уровне 115,5 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи.

Стоимость акций «Газпрома» начала снижаться после поручения правительства подготовить директиву о невыплате дивидендов. Об этом стало известно 20 мая. Тогда же активы в моменте потеряли больше 6% и торговались на уровне 145,18 руб. за акцию.

«Газпром» показал убытки впервые за четверть века

По результатам 2023 года «Газпром» получил убыток по МСФО в размере 629 млрд руб. против прибыли в 1,23 трлн руб. годом ранее.