Wildberries создаст новую платежную систему

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук поможет защитить экономику России от санкций, создавая альтернативу глобальной платежной системе, из которой были исключены крупные российские банки. Об этом пишет Bloomberg. Как сообщал «Инвест-Форсайт», Wildberries создает совместное предприятие с Russ (крупнейший в России оператор наружной рекламы).

Целью проекта является создание цифрового рынка, который поможет малому и среднему бизнесу продвигать и экспортировать свою продукцию. Также планируется создание платежной платформы, которая может стать заменой доминирующей трансграничной сети SWIFT.

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Данный проект был лично одобрен президентом России Владимиром Путиным, который поручил замглавы администрации президента Максиму Орешкину курировать ее, сообщили источники Bloomberg. По их словам, гарантий, что платежная система будет успешной, нет.