В Крыму рассказали, на что пошли средства от активов украинских олигархов

Средства от продажи активов украинских олигархов в Крыму пошли на социальные объекты и выплаты. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимира Константинов, передает «РИА Новости».

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По его словам, средства от продажи активов украинских олигархов «расходуются в соответствии с бюджетным правилом».

«В первую очередь мы подтягиваем все социальные вопросы, объекты и выплаты», — добавил Константинов.



Ранее он сообщал, что в бюджет Крыма от продажи активов украинских олигархов поступило свыше 2,1 миллиарда рублей. Их изъятие производилось в рамках серии решений о национализации имущества, принятых парламентом республики осенью 2022 года.