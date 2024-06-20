НСПК сообщила о DDoS-атаке на свою инфраструктуру

Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила о попытке совершения DDoS-атаки на ее инфраструктуру. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба организации.

По информации НСПК, организация была технически готова к такому исходу событий, поэтому влияние на инфраструктуру оказалось кратковременным, – была затронута лишь незначительная часть сервисов. Сейчас СБП работает в штатном режиме.

"В настоящий момент НСПК продолжает мониторинг и работает над устранением последствий атаки на другие сервисы", – подчеркнули в организации.



13 июня стало известно, что сеть МТС подверглась мощнейшей за год DDoS-атаке. Хакеры пытались взломать сеть оператора одновременно из Польши, Турции, Испании, Китая и Эквадора. По информации представителей компании, в нападении задействовали свыше 20 000 устройств, нацеленных более чем на 500 IP-адресов телеком-оператора.

Атака длилась примерно 2 часа, а система мониторинга сервиса защиты от DDoS-атак "МТС RED" сработала за считанные минуты. Хакеры были нацелены на конкретное сетевое оборудование – маршрутизатор, уточнили в компании.