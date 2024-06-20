Российская компания будет добывать нефть на шельфе Вьетнама
Власти Вьетнама предоставили российской компании «Зарубежнефть» инвестиционную лицензию на освоение блока 11.2 на континентальном шельфе республики, сообщил корреспондент ТАСС. Это произошло во время официальной церемонии в ходе визита в страну президента РФ Владимира Путина.
Отмечается, что документ был передан гендиректору «Зарубежнефти» Сергею Кудряшову вьетнамским министром промышленности и торговли Нгуеном Хонгом Зиеном. В настоящий момент российская компания добывает нефть на шельфе Вьетнама как в рамках своего основного добывающего актива СП «Вьетсовпетро», так и собственными силами.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме. По словам главы государства, компания «Русгидро» также заинтересована принять участие в реконструкции и увеличении мощности гидроузлов на вьетнамских реках.
До этого российский лидер не исключил открытия во Вьетнаме при содействии Москвы центра ядерной науки и технологий. Около 10 лет назад Ханой приостановил реализацию плана по строительству атомной электростанции, однако в настоящий момент остается неясным, намерен ли он пересмотреть эту позицию.