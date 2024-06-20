Бизнес в России нашел способ рассчитываться с Китаем

С середины мая ситуация с платежами от российского бизнеса контрагентам в Китай улучшилась. О найденном способе рассчитываться с Китаем со ссылкой на представителей рынка сообщает газета «Известия».

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По словам гендиректора АО «Первая Группа» Алексея Порошина, проводить платежи стало проще после визита президента России Владимира Путина в Пекин. В апреле трансакции почти не проходили, а в мае объем импорта стал расти благодаря тому, что с Россией начали работать напрямую региональные китайские банки, у которых очень мало или практически нет международного бизнеса.

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Шесть небольших организаций стали принимать платежи после того, как крупные банки отказались принимать юани после ужесточения контроля со стороны США. Также возобновил расчеты в национальных валютах один из крупных представителей отрасли — Bank of China. Благодаря этому стали проходить ранее блокируемые платежи за электронику.

По словам экспертов, рост числа региональных игроков, открытых к сотрудничеству с РФ сократит сроки проведения платежей, заявил начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Однако у подобных организаций выше комиссии, и с ними работают не все китайские предприятия. Поэтому в качестве альтернативы китайские организации начинают открывать представительства в России и принимать рубли, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен пригрозила ввести санкции в отношении китайских банков за помощь России в поставке товаров двойного назначения. Позднее решимость США пойти на такой шаг подтвердил во время визита в Китай госсекретарь Энтони Блинкен.

Из-за опасений перед вторичными санкциями США платежи в Китай для российских компаний стали существенно сложнее. В новых условиях до половины трансакций проходит через посредников из третьих стран. Чаще всего таковыми выступают фирмы из Гонконга, Киргизии, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов и других юрисдикций. Однако эта схема означает высокую комиссию и риск конфискации груза.

Из-за схем по обходу санкций срок денежных переводов от российского бизнеса в Китай стал достигать двух-трех месяцев. Поступления денег на счет китайской компании после их отправки из России можно ждать месяцами, а после вообще не получить. Такие проблемы с расчетами приводят к неопределенности с выполнением условий торговых контрактов, отметила старший партнер московского офиса юридической фирмы DHH Юань И.