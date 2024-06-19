Совкомбанк раскрыл планы по присоединению Хоум Банка. На первом этапе будет интегрирована материнская компания «Хоум капитал», а присоединение самого кредитного учреждения планируется будущей зимой.

«Мы присоединим материнскую компанию сейчас. "Хоум" (банк) станет 100%-ной дочкой. Сам Хоум Банк присоединим зимой», — цитирует «Интерфакс» представителя Совкомбанка.



Вопрос присоединения АО «Хоум капитал» внесен в повестку дня внеочередного собрания акционеров Совкомбанка, назначенного на 1 августа. Одновременно планируется утвердить новые параметры допвыпуска акций, размещаемых в рамках присоединения «Хоум капитала». Ожидается, что объем допэмиссии составит 10,9 млрд рублей.