Винодельни впервые примут участие в премии винных карт Russian Wine Awards

В России стартовал пятый сезон премии винных карт Russian Wine Awards 2024, рассказала сооснователь премии Влада Лесниченко на пресс-конференции в ТАСС. По ее словам, премия создана с целью привлечения внимания к российскому вину.

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"У шеф-поваров есть свои премии, фестивали, они как рок-звезды, а сомелье остаются незаметными. Это упущение необходимо было преодолеть, и мы буквально на общественных началах запустили премию российских винных карт", - сказала она.



В первом сезоне приняли участие 200 ресторанов из 16 городов России, а в 2021 году – 450. В пятом сезоне наклейки RWA смогут получить и винодельни. Винный эксперт и составитель винных карт Владислав Маркин рассказал о создании винных карт и ошибках, которые допускают рестораторы, составляя их. Также Влада Лесниченко отметила, что очень часто ресторанное меню и винная карта живут в одном и том же заведении самостоятельными жизнями.

"Винная карта это большое искусство, которое еще и лежит на коммерции", - сказала она.



Основатель проекта AddWine Ион Оборочану рассказал о правильной подаче вина. Также представитель ПСБ Наталья Кошелева рассказала о проблемах винодельческой отрасли. Она добавила, что ПСБ предлагает специальные программы финансирования винодельческой отрасли, а недавно банк выпустил новый продукт – цифровые финансовые активы на товар одной из российских виноделен.