АСВ исключило из системы страхования вкладов еще один банк

Агентство по страхованию вкладов сообщило об исключении из реестра банков — участников системы страхования вкладов Банка Развития Бизнеса. Решение принято в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации кредитного учреждения.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк развития бизнеса» (ООО «Банк РБ») из Кемерово с 5 марта 2014 года. По оценке регулятора, банк был вовлечен «в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме общим объемом в 2013 году 4,8 млрд рублей».

Впоследствии учредителям Банка Развития Бизнеса не удалось добиться отмены решения ЦБ об отзыве лицензии и введении временной администрации: московский арбитраж отклонил соответствующий иск.

Таким образом, в настоящее время в состав участников системы страхования вкладов входят 597 кредитных организаций. Из них 295 действующих банка, имеющих лицензию на привлечение во вклады денежных средств физлиц и на открытие и ведение банковских счетов физлиц.

Еще три действующие кредитные организации утратили право на привлечение во вклады денежных средств и на открытие и ведение банковских счетов физлиц. А в отношении 299 кредитных организаций осуществляются ликвидационные процедуры.

БРБ был участником системы страхования вкладов, и обязательства перед вкладчиками впоследствии были выполнены в полном объеме. А подобрать вклад с гарантированной защитой можно на Банки.ру. Наши эксперты выяснили, по каким вкладам банки предлагают самые высокие ставки.

Вот пять депозитов из списка:

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* Условия по вкладам актуальны на 12 июня 2024 года.