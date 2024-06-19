«Газпром» добился запретов для двух партнеров на суды за рубежом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил французской компании Engie S.A. продолжать разбирательство с ООО «Газпром экспорт» в Международном арбитражном суде. Газета.Ru

Кроме того, компания добилась такого решения в отношении чешской innogy Energie, подразделения венгерской MVM. Lenta.ru

Французская энергокомпания Engie в начале IV квартала 2022 года инициировала арбитраж против «Газпром экспорта» из-за недопоставок российского газа. RT на русском