«Газпром» добился запретов для двух партнеров на суды за рубежом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил два иска «Газпрома» к своим европейским клиентам, в которых поставщик требовал запретить им продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате, сообщает «Интерфакс».

На этот раз компания добилась такого решения в отношении чешской innogy Energie, подразделения венгерской MVM, и французской Engie S.A.

Ранее российские суды уже вынесли несколько аналогичных решений, запретив иностранным компаниям вести разбирательства в зарубежных инстанциях. Поводом для них стал запрет Евросоюза на оказание юридических услуг российским юридическим лицам. По оценке «Газпрома», это лишает его шанса на справедливое решение спора.

Аналогичный запрет введен в отношении германских трейдеров Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH, австрийских OMV Exploration & Production GmbH и OMV Gas Marketing & Trading GmbH, чешских NET4GAS и CEZ, нидерландской Gasunie Transport Service, словацкой ZSE Energia, швейцарской DXT Commodities, польско-российской Europol GAZ и «Нафтогаза Украины».