Латвия оспорит решение Суда ЕС о снятии санкций с Авена и Фридмана

В четверг, 18 июня, правительство Латвии поддержало решение местного Минюста об обжаловании приговоров Суда Европейского союза, отменяющих санкции ЕС в отношении основателей «Альфа-Групп» Петра Авена и Михаила Фридмана, пишет Delfi. Срок обжалования — 20 июня. Петр Авен до сих пор остается гражданином Латвии.

Сразу после того, как в апреле суд ЕС постановил отменить санкции против Петра Авена и Михаила Фридмана, Латвия обозначила свою позицию, призвав Совет ЕС подать апелляцию. На что адвокат Петра Авена Янис Карклиньш сказал агентству LETA, что Латвия, призывая к подаче апелляции, действует под влиянием эмоций, не оценивая приговор, поскольку он «абсолютно юридически разрушительный».

Карклиньш признал, что в 2022 году введение санкций было обоснованным политическим шагом, однако считает, что в дальнейшем необходимо было развивать санкционную политику для обеспечения ее эффективности и направленности. Он подчеркнул необходимость анализа того, означает ли факт платежей налогов компанией, в которой Петр Авен имеет миноритарную долю, в России, что он поддерживает военные действия на Украине. Адвокат высказал мнение, что если это так, то все западные компании, работающие в России, также можно было бы обвинить в поддержке “аннексии Крыма и дестабилизации Украины”.

Основатели «Альфа-групп» попали под европейские санкции в конце февраля 2022 года. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов в ЕС и запрет на въезд. Совет ЕС посчитал, что они финансово поддерживали российские власти и извлекали выгоду из своих связей во власти. Например, Совет ЕС отмечал, что Михаилу Фридману удалось приобрести государственные активы благодаря связям в правительстве, а старшая дочь Владимира Путина ранее руководила благотворительным проектом Альфа-банка. В свою очередь Петр Авен и Михаил Фридман отрицали это и обжаловали это решение в суде спустя несколько месяцев. В ходе заседаний бизнесмены настаивали, что доказательства, предоставленные Советом ЕС, являются ненадежными и не заслуживают доверия. Суд удолетворил иск предпринимателей.

Суд посчитал, что ни одна из причин введения санкций, изложенных Еврокомиссией, не является достаточно обоснованной и «следовательно включение Авена и Фридмана в рассматриваемые списки не было оправданным». Суд также решил, что их близость к президенту России Владимиру Путину и его окружению не означает, что бизнесмены поддерживали его действия или политику в части Украины или же, что бизнесмены оказывали материальную или финансовую поддержку этой политике. Кроме того, Евросовет, по мнению суда, «не представил никаких дополнительных доказательств», обосновывающих пребывание бизнесменов в санкционном списке.

Авен и Фридман с августа 2023 года также находятся под блокирующими санкциями США, под санкциями Великобритании — с марта 2022 года. После введения иностранных санкций Фридман и Авен покинули совет директоров Альфа-банка, а кроме того, могу передать свои доли в Альфа-банке давнему партнеру Андрею Косогову.