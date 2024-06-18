Wildberries и Russ объединятся для создания платформы для продвижения бизнеса

Wildberries, ведущий маркетплейс России, и Группа Russ, основной оператор наружной рекламы в стране, объявили о партнерстве для разработки передовой цифровой торговой площадки. Ою этом во вторник, 18 июня, сообщили в компаниях.

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— Цель объединения — создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия, — сообщают компании.

Проект стратегического развития будет распространяться на Российскую Федерацию, страны бывшего СНГ, а также на страны Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая, охватывая в общей сложности более 5,8 миллиарда человек.

Компании полагают, что такое решение приведет к появлению нового игрока на рынке в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в сфере интернет-технологий, логистики и рекламы, передает РИА Новости.

Генеральный директор торговой площадки Wildberries Татьяна Бакальчук уже второй год подряд признается самой богатой женщиной страны. Ее состояние оценивается в семь миллиардов долларов. Однако она старается не тратить деньги бездумно, а подходить к этому вопросу рационально. Она отметила, что для нее деньги прежде всего показатель успешности компании.