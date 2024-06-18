Американская технологическая компания Microsoft уступила звание самой дорогой компании в мире Nvidia. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Уточняется, что на 20:04 по мск цена акций Nvidia увеличилась на 3,3% и составила 135,41 доллара за штуку. Это стало новым историческим максимумом. При этом капитализация технологической компании равнялась 3,328 триллионам долларов. Отметим, что рыночная стоимость Nvidia растет с начала года — в феврале она впервые превысила два триллиона долларов, а на начало июня это число уже равнялось трем триллионам.

Одновременно с этим рыночная стоимость Microsoft составляла 3,322 триллиона долларов. На третьем месте в списке самых дорогих компаний в мире расположилась Apple, с капитализацией в 3,281 триллиона долларов.

Ранее Nvidia заняла 88% рынка видеокарт.