Производитель Zewa и Libresse сменит название

Компания «Эссити», производящая Zewa и Libresse, сменит название на «Эволюция Комфорта» («ЭвоКом»). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Там отметили, что смена названия компании станет стартом масштабной кампании по ребрендингу. В дальнейшем ему подвергнутся торговые марки. В частности, часть брендов перейдет на кириллицу.

«ООО "Эссити", производитель брендов Zewa, Libresse, Тена и Tork, меняет название. Сейчас нам важно сохранить доверие наших клиентов и сотрудников, а также продолжить вести успешный бизнес с новым именем компании — "Эволюция Комфорта", ООО "ЭвоКом"», — указали в пресс-службе.



Напомним, что в 2023 году шведская компания Essity продала свой бизнес в РФ. Его новым владельцем стал совладелец сети «Европейский медицинский центр» Игорь Шилов. Стоимость сделки составила около десяти миллиардов рублей.