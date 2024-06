Крупные западные компании уличили в заработках в России

Десятки крупнейших западных компаний продолжают работать в России, несмотря на публичные обещания прекратить деятельность в стране после начала спецоперации на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В качестве примеров оно называет корпорации Coca-Cola Co., PepsiCo Inc., Danone, Carlsberg S.A., Benetton Group и Auchan. Отмечается, что большая часть из этих компаний вместо ухода из страны сделала ребрендинг. Так, американская материнская компания Coca-Cola Co. прекратила выпуск продукции под брендом Coca-Cola после начала спецоперации. В то же время ее российские предприятия управляются компанией Multon Partners, которая принадлежит юридическому лицу Coca-Cola HBC. Это британская дочерняя компания Coca-Cola Co., где она владеет 21% акций. После прекращения поставок Coca-Cola в Multon приняли решение реализовывать на российском рынке напиток-аналог под брендом "Добрый Cola".

H&M принял решение о ликвидации компании в России

"Прибыль от продажи напитка Coca-Cola в России просто переместилась (из американской материнской компании в дочернюю - прим. ТАСС) Coca-Cola HBC <...>", - приводит Bloomberg слова аналитика компании CFRA Research Гаррета Нельсона.



Аналогичная стратегия характерна и для некоторых других компаний. Например, PepsiCo Inc. вместо напитка под брендом Pepsi выпускает аналог Evervess и Frustyle (аналог Mirinda). В результате "Добрый Cola" остается самым популярным газированным напитком с долей рынка в 14%, а доходы PepsiCo Inc. в России от реализации напитков "подскочили на 12%" по сравнению с годом ранее.

В то же время, по утверждению агентства, некоторые корпорации приняли решение продолжить деятельность в РФ из-за изменений российского законодательства, введенных в ответ на экономические санкции недружественных стран. Некоторые компании "не пожелали продавать производства с огромной скидкой", а также якобы "столкнулись с трудностями по выводу денег из страны". При этом Bloomberg отмечает, что продолжение работы в России сулит "значительные выгоды".